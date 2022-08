Oud-hoofdredacteur Kris Hoflack wordt ceo Standaard Uitgeverij

Kris Hoflack, voormalig journalist en hoofdredacteur bij VTM en VRT, wordt in het najaar directeur van Standaard Uitgeverij. Dat meldt de uitgeverij van onder meer Jommeke en Suske en Wiske in een persbericht.

Hoflack (57) neemt de fakkel over van Jeroen Overstijns en Wim Verheije. Samen met financieel directeur Tony De Groof werkten zij de voorbije jaren aan de fusie tussen Ballon Media en Standaard Uitgeverij. Het voorbije jaar boekte de uitgeverij naar eigen zeggen de grootste omzet- en winststijging in tien jaar.

Hoflack werkte als journalist bij onder meer Humo en leidde zowel de nieuwsdienst van VRT als die van VTM. Hij schreef ook boeken over de Belgische politiek. Sinds maart 2019 was hij communicatiedirecteur van het Vlaams Parlement. ‘Het is een voorrecht om de schouders te kunnen zetten onder een van de mooiste uitgeefprojecten van Vlaanderen’, aldus Hoflack.

Verheije en Overstijns blijven lid van de raad van bestuur van Standaard Uitgeverij. Overstijns blijft ook aandeelhouder.