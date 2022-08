Zeven mannen aangeklaagd na groepsverkrachting filmploeg in Zuid-Afrika

De Zuid-Afrikaanse autoriteiten hebben zeven mannen aangeklaagd voor 32 feiten van verkrachting, nadat een filmploeg twee weken geleden in een verlaten mijn nabij Johannesburg was aangevallen.

De mannen waren herkend door de slachtoffers tijdens een identificatie. Mogelijk worden nog meer verdachten beschuldigd, aangezien er nog steeds DNA-tests aan de gang zijn. Veel mannen droegen tijdens de aanval bivakmutsen.

De acht vrouwen maakten deel uit van een filmploeg die in de verlaten mijn nabij Krugersdorp bezig was met het opnemen van een videoclip. De medewerkers werden ook beroofd.

De aanval zou het werk geweest zijn van een bende illegale mijnwerkers. Die zoeken in de verlaten mijnschachten naar goud. In totaal moesten meer dan 60 aanvallers voor de rechtbank verschijnen voor beschuldigingen in verband met immigratie en vuurwapens.

Aan de rechtbank kwamen betogers bijeen om te voorkomen dat de verdachten op borg zouden vrijkomen in afwachting van hun proces.