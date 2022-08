Spaghetti bolognese, frikandel met frietjes of een koninginnenhapje met kroketjes. Heel gevarieerd is de kinderkaart op restaurant doorgaans niet. En dat leidt bij heel wat ouders tot frustratie, blijkt op Twitter. ‘Het kan ook anders’, stelt kinderdiëtist Rolinde Demeyer.

In de meeste Vlaamse horecazaken is de kinderkaart beperkt tot dezelfde drie of vier gerechten. En zelden of nooit liggen er groenten op het bord. ‘Kinderen mogen ook groentjes eten’, tweette vader Jonas ...