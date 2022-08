Italianen kunnen er niet meer naast kijken: Berlusconi gaat voor plekje in Senaat

De Italiaanse ex-premier Silvio Berlusconi zal volgende maand meedingen naar een plek in de Senaat. Maakt de Forza Italia-voorzitter na negen jaar zijn comeback in de nationale politiek? Voor zijn campagne spaart Berlusconi alvast kosten noch moeite.

Berlusconi verklaarde woensdag dat hij door ‘enorm veel mensen’ binnen en buiten zijn partij was verzocht om bij de verkiezingen van 25 september mee te dingen naar een zitje in de Senaat. ‘Dus ik denk dat ik me kandidaat ga stellen, zo is iedereen tevreden.’

Voor zijn verkiezingscampagne grijpt de mediamagnaat terug naar zijn oude recept: een gigantische advertentiecampagne. Op schermen in trein- en metrostations komen Italianen ondertussen overal een jong uitziende Berlusconi tegen, vergezeld van de slogan ‘Nu meer dan ooit, kies een kant’.

Zes jaar verbannen

De voormalige leider van vier Italiaanse regeringen zetelde jarenlang in de Kamer. Begin 2013 werd Berlusconi voor de Senaat verkozen. Na een veroordeling wegens fiscale fraude moest hij die in november van datzelfde jaar verlaten. Berlusconi mocht zich in de daaropvolgende zes jaar ook niet meer kandidaat stellen voor een politieke functie.

Ondertussen staat Berlusconi trouwens nog steeds terecht voor het omkopen van getuigen in een zaak uit 2014. Hij werd er toen van vrijgesproken een minderjarige prostituee betaald te hebben voor seks.

Berlusconi’s rechts-liberale partij Forza Italia maakt bij de verkiezingen deel uit van een conservatieve alliantie met twee radicaal-rechtse partijen: de Lega van Matteo Salvini en de Broeders van Italië van Giorgia Meloni. Die laatste partij scoort veruit het beste in de polls en Meloni wordt getipt als de nieuwe Italiaanse premier.