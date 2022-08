Serena Williams verliest eerste wedstrijd na bekendmaking afscheid

Een dag nadat ze haar afscheid van de tennissport heeft bekendgemaakt, werd Serena Williams woensdag in Toronto uitgeschakeld door Belinda Bencic (WTA-12).

De 23-voudige grandslamwinnares kreeg een staande ovatie. ‘Vaarwel, Toronto.’

De 25-jarige Bencic versloeg Williams in 1 uur en 17 minuten met 6-2 en 6-4. ‘Ik ben heel slecht in afscheid nemen, maar vaarwel, Toronto’, groette een geëmotioneerde Williams het publiek na de match.

‘Ik heb hier altijd graag gespeeld. Ik wou dat ik het beter gedaan had, maar Belinda speelde erg goed. Het is wat het is’, pinkte de voormalige nummer een van de wereld nog een traan weg. ‘Bedankt voor de steun.’ Williams won het Canadees Open, dat afwisselend in Toronto en Montreal gespeeld wordt, drie keer: in 2001, 2011 en 2013, telkens in Toronto.

Volgende week speelt Williams ook nog in Cincinnati en daarna doet ze op het US Open nog eens een gooi naar een 24e grandslamtitel. Wellicht wordt dat haar laatste toernooi.

From Serena ??



To Toronto ???? pic.twitter.com/gjcX1QnoeG — wta (@WTA) August 11, 2022

Opnieuw tegen voormalige nummer 1

De Zwitserse Bencic treft in de achtste finales met de Spaanse Garbine Muguruza (WTA-8) opnieuw een voormalige nummer een van de wereld.

De huidige nummer een, de Poolse Iga Swiatek, nam woensdag vlotjes met 6-1 en 6-2 de maat van de Australische Ajla Tomljanovic (WTA-72). De Braziliaanse Beatriz Haddad Maia (WTA-24) is haar volgende tegenstandster.

‘s Werelds nummer twee Anett Kontaveit zal het toernooi niet winnen. De 26-jarige Estse verloor met tweemaal 6-4 van de Duitse Jil Teichmann (WTA-21). In de achtste finales neemt Teichmann het op tegen de Roemeense Simona Halep (WTA-15). Die voormalige nummer een won met 6-4 en 6-2 van de Chinese Zhang Shuai (WTA-45).