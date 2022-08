Vierde lid ‘Beatles’ Islamitische Staat opgepakt in Londen

Op een vliegveld in Londen is woensdagavond Aine Davis gearresteerd. De 38-jarige Brit is een van de vier leden van de zogeheten Beatles van terreurbeweging Islamitische Staat (IS) en staat bekend als Jihadi Paul.

Dat melden Britse media op basis van informatie van de lokale politie.

Davis is onder meer aangehouden op verdenking van fondsenwerving voor een terreurorganisatie en het in bezit hebben van artikelen voor terroristische doeleinden. Hij arriveerde in het Verenigd Koninkrijk op een vlucht vanuit Turkije, waar hij een celstraf van zevenenhalf jaar heeft uitgezeten wegens lidmaatschap van IS.

De Beatles waren een terreurcel binnen IS bestaande uit vier Britten. Tussen 2012 en 2015 zou het viertal in Syrië zeker 27 mensen uit vijftien landen hebben ontvoerd. Hun gijzelaars gaven hen de bijnaam The Beatles vanwege hun Engelse accenten. Ze kregen de voornamen van de bandleden: John, Paul, George en Ringo. Davis ontkent een van de beruchte IS-Beatles te zijn.

Onder de gegijzelden van de Beatles waren de Amerikaanse journalisten James Foley en Steven Sotloff en de Britse hulpverleners Alan Henning en David Haines, die allemaal op gruwelijke wijze werden omgebracht door Beatles-bendeleider Mohammed Emwazi, bijgenaamd Jihadi John. Video’s van hun onthoofdingen werden door IS gebruikt als propagandamateriaal.

Emwazi kwam eind 2015 bij een Amerikaanse droneaanval in Raqqa om het leven. Alexanda Amon Kotey, Jihadi George, en El Shafee Elsheikh of Jihadi Ringo, werden in 2018 door Koerdische troepen opgepakt en aan de Verenigde Staten uitgeleverd.

Kotey zit daar een levenslange gevangenisstraf uit, Elsheikh werd in april door de jury van een Amerikaanse rechtbank schuldig bevonden aan onder meer dodelijke gijzeling en samenzwering tot moord. Naar verwachting hoort hij deze maand wat zijn straf is. Beide mannen is hun Brits staatsburgerschap afgenomen.