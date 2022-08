KBC verrast met meer winst

KBC heeft in het tweede kwartaal 811 miljoen euro winst geboekt, zo blijkt uit het kwartaalrapport. Dat is meer dan de 719 miljoen euro die analisten hadden verwacht. De bank-verzekeraar boekte een extra waardevermindering voor geopolitieke risico’s.

Ondanks de ‘ongunstige omgevingsfactoren’ – de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan – heeft KBC volgens ceo Johan Thijs verder vooruitgang geboekt in de uitvoering van zijn strategie. De positie in de kernmarkten werd versterkt en de digitalisering ging verder, zegt hij.

De oorlog maakt wel dat KBC extra provisies aanlegt om de mogelijke kredietverliezen door geopolitieke en opkomende risico’s op te vangen. Er werd een bijzondere waardevermindering van 45 miljoen euro geboekt. Anderzijds recupereerde de groep wel nog 50 miljoen euro provisies die waren aangelegd voor de coronacrisis.

De hele buffer bedroeg eind juni 268 miljoen euro, tegen 273 miljoen euro eind maart.

KBC heeft zijn financiële verwachtingen voor het boekjaar naar boven bijgesteld. De groep gaat nu uit van 8,4 miljard euro opbrengsten in plaats van 8 miljard euro. Ook de exploitatiekosten zullen echter hoger uitkomen, meent de groep: 4,15 miljard euro in plaats van 4 miljard euro.