Gevel van woning beschadigd bij nieuwe explosie in Antwerpen

In de Ledeganckstraat in Borgerhout is woensdagnacht een woning beschadigd door een explosie. De politie is ter plaatse en heeft een perimeter ingesteld.

De enorme knal was rond 4 uur in de ruime omgeving van de Ledeganckstraat te horen en zorgde voor aanzienlijke schade aan de voorgevel van de geviseerde woning. De politie, ontmijningsdienst Dovo en het labo van de federale gerechtelijke politie zijn ter plaatse voor onderzoek. De straat is ter hoogte van de beschadigde woning afgesloten.

Het is de zoveelste aanslag met vermoedelijk zwaar vuurwerk tegen woningen in Antwerpen. Eerder deze week werd al twee nachten op een rij een appartementsgebouw in de Generaal de Wetstraat in Borgerhout geviseerd en vorige week waren een pannenkoekenhuisje in de Volkstraat op het Zuid en een appartementsgebouw op de Turnhoutsebaan in Deurne het doelwit. De aanslagen zijn wellicht gelinkt aan conflicten in het milieu van de internationale cocaïnesmokkel.