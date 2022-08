Zanger van Mumford & Sons: ‘Ik ben als kind seksueel misbruikt’

De Britse zanger Marcus Mumford, bekend van de folkrockband Mumford & Sons, gaat in zijn debuutsingle als soloartiest de confrontatie aan met zijn verleden. ‘Ik ben als kind seksueel misbruikt’, vertelt hij aan het magazine GQ.

‘You took the first slice of me and you ate it raw, ripped it in with your teeth and your lips like a cannibal. You fucking animal’, zingt Marcus Mumford in de eerste verzen van zijn debuutsingle ‘Cannibal’. De zanger vergelijkt de persoon die hem als kind misbruikt heeft met een beest en een kannibaal. ‘Zoals zoveel mensen –dat wordt me, nu ik er vaker over spreek, meer en meer duidelijk– ben ik als kind seksueel misbruikt’, vertelt hij in een openhartig interview met het magazine GQ.

De frontman verduidelijkt dat het misbruik niet plaatsvond binnen zijn familie of de kerk. Hij is zich ervan bewust dat zijn banden met de Vineyardbeweging, de charismatische evangelische kerk waarin hij is opgegroeid, tot speculatie zou kunnen leiden. Mumford zelf trad uit het geloof, maar hij blijft close met zijn ouders die een kerkafdeling in het Verenigd Koninkrijk hebben opgezet.

Toch hield hij het misbruik dat hem overkwam op zijn zesde ook geheim voor zijn moeder. Ze hadden het er pas over toen hij het nummer voor haar speelde. Dat gesprek zou hij uiteindelijk verwerken in een ander nummer, genaamd ‘Grace’. Want erover praten helpt, ondervond de zanger. ‘Het was het moeilijkste om ooit luidop te zeggen’, klinkt het verderop in de tekst van ‘Cannibal’. Maar op het einde van de rit herwon hij zijn vrijheid.

Ongezonde verhouding met drank en voeding

Het breekpunt kwam er voor de 35-jarige artiest na de laatste tour van Mumford & Sons. Het leven on the road eiste zijn tol. ‘Ik had de bodem bereikt’, herinnert hij zich. Vrienden en familie grepen in en wezen hem de weg naar hulp. Bij een traumapsycholoog kwam hij het misbruik uit zijn jeugd onder ogen. ‘Wat er gebeurd is op mijn zesde, heeft tot een reeks ongewone, ongezonde ervaringen op zeer jonge leeftijd geleid’, vertelt hij. Door de therapie zag hij in hoe hij zijn ongezonde verhouding met drank en voeding wortels heeft in het trauma dat hij als kind opliep.

De zanger stopte met drinken, wijzigde zijn eetpatroon en begon ‘de lagen van schaamte van zich af te schudden.’ De pandemie dwong hem om het rustiger aan te doen en thuis te blijven. Samen met zijn vrouw, de actrice Carey Mulligan, onderhoudt hij een boerderijtje in het Engelse Devon. ‘Ik voel me vrijer dan ik me in lange tijd gevoeld heb’, bekent hij.

De komende maanden zal zijn leven echter weer een grote vaart nemen. Op 16 september komt zijn solodebuut uit. Mumford & Sons staat even op pauze, maar zal verdergaan als trio na het vertrek van banjospeler Winston Marshall vorig jaar. De band brak in 2007 door met single ‘Little lion man’ en won met Babel in 2013 een Grammy voor ‘album van het jaar’.