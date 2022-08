Geen mythische 100 kilometer, maar een ‘schamele’ 65. Voor het eerst in het 53-jarige bestaan wordt de Dodentocht gekortwiekt, en dat door de hitte. Deelnemers en supporters steigeren.

‘We worden geregeerd door kneuterige regelneven.’ Of ook: ‘Ik kan prima zelf bepalen wat mijn max is. We gaan de route toch gewoon ­volledig lopen?’ Op sociale media regende het gisteren ontgoochelde ...