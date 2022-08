Podcast | Hoe lang kunnen we de droogte nog aan zonder harde maatregelen?

De aanhoudende droogte en hitte leiden tot historisch lage waterstanden. Terwijl de buurlanden officieel kampen met een watertekort, geldt in België nog geen sproeiverbod. Hebben wij dan water genoeg?





Dat er (nog) geen beperkende maatregelen gelden om het waterverbruik in te dijken, oogst kritiek. Want het is wel oppassen geblazen... Hoe gaat Vlaanderen om met de slinkende watervoorraden, welke oplossingen hebben we voor de toekomst? Wetenschapsredacteur Tom Ysebaert duikt met ons in het droogteprobleem.

