Washington onthult Iraans plan om ex-veiligheidsadviseur John Bolton te vermoorden

Het Amerikaanse gerecht heeft woensdag een complot blootgelegd van een lid van de Iraanse Revolutionaire Garde om de voormalige nationale veiligheidsadviseur van het Witte Huis, John Bolton, te vermoorden.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie zei in een verklaring dat de 45-jarige Shahram Poursafi, alias Mehdi Rezayi, bij verstek is aangeklaagd omdat hij geld bood om John Bolton om te leggen. Bolton was ambassadeur van de VS bij de VN en onder president Trump nationaal veiligheidsadviseur (tot hij,met slaande deuren vertrok).

Een beeld dat de FBI verspreid heeft van de opdrachtgever voor het moordcomplot. Foto: via REUTERS

De FBI kon daarbij rekenen op een informant die zich opstelde als mogelijke huurmoordenaar. Poursafi had hem opgedragen om het moordcomplot vanuit de VS te coördineren en bood hem daar 300.000 dollar voor. In hun berichten via een versleutelde berichtendienst bleek de Iraniër opvallend goed op de hoogte van Boltons verplaatsingen.

Toen de informant een voorafbetaling vroeg, stuurde Poursafi hem uiteindelijk een foto van twee plastic zakken met dollarbiljetten, waarop de naam van de informant stond en de datum van die dag.

De man wilde volgens de Amerikanen de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani wreken, die in januari 2020 bij een Amerikaanse aanval om het leven is gekomen. Bolton was toen niet langer actief als veiligheidsadviseur, maar doorheen zijn carrière toonde hij zich een grote voorstander van militaire vergelding tegen Iran.

In zijn verklaring zegt het Amerikaanse ministerie van Justitie dat het ‘niet de eerste keer’ is dat ‘Iraanse complotten ontdekt zijn om wraak te nemen op personen op Amerikaans grondgebied.’ De Amerikanen zullen zich ‘onvermoeibaar inzetten om elk van deze pogingen te ontmaskeren en te verstoren.’