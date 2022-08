‘Brood met tomaat’, klinkt misschien sober, maar het kan hemels smaken, zeker op een zonnige dag als vandaag. Het is met pan con tomate zoals met alle uiterst eenvoudige gerechten: het staat of valt met de ingrediënten. Werk met vers knapperig brood (bijvoorbeeld ciabatta), smaakvolle zomertomaten en geurige olijfolie (de groene, niet de gele, want die laatste is bijna geurloos).