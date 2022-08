Wegens een grote bosbrand in het zuidwesten van Frankrijk hebben de autoriteiten uit voorzorg een stuk van een belangrijke autoweg in de buurt afgesloten. Het gaat om de A63 die van Bordeaux naar de Spaanse grens bij Hendaye loopt.

De A63 verbindt Frankrijk en Spanje via Bordeaux en Bayonne, maar wie gebruik wil maken van de snelweg moet op zoek naar een alternatief. Ten zuidwesten van Bordeaux is circa 40 kilometer van de weg voor het verkeer in beide richtingen afgesloten door hevige bosbranden. De andere toegangsweg tot Spanje bevindt zich aan de oostelijke kant van de Pyreneeën.

Duizend bestrijders proberen de hevige natuurbrand met behulp van blusvliegtuigen te bedwingen. Door de oplaaiende bos- en natuurbranden in het departement Gironde zijn bijna twintig huizen afgebrand. 6.000 mensen werden al geëvacueerd. Ook ging in korte tijd 6.000 hectare pijnbomen in vlammen op.

Wind extra moeilijk

Brandweerlieden spreken over een ‘zeer ongunstige’ situatie in het getroffen gebied bij Bordeaux, dat vorige maand al werd geteisterd door een enorme brand in Landiras. De regionale brandweerwoordvoerder Marc Vermeulen zei aan de Franse media dat de huidige brand ‘sneller en intenser’ is dan de vorige. Het is niet alleen de droogte, maar ook de wind die de bestrijding moeilijk maakt.

De politie vermoedt dat er mogelijk kwaad opzet in het spel is. Sommige branden in Frankrijk waren met opzet aangestoken. Een verdachte voor de huidige brand werd door gebrek aan bewijs weer vrijgelaten.

Ook elders in Frankrijk moeten bewoners, maar ook vakantiegangers weg uit gebieden waar bosbranden woeden. Op een plek tussen Angers en Tours betrof het ongeveer 70 mensen. Ongeveer 3.000 kampeerders en inwoners van dorpen in het zuidelijke departement Aveyron moesten eerder al in het holst van de nacht vluchten.