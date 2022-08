De Franse Arnaud Jerald brak dinsdag zijn eigen wereldrecord vrijduiken. Dat deed hij in de categorie ‘bi-fin’, oftewel met twee vinnen duiken. Hij zwom in de Caraïbische Zee tot een diepte van 120 meter, een meter dieper dan zijn vorige prestatie. De Fransman voltooide zijn duik in 3 minuten en 34 seconden. Het is al het zevende wereldrecord op zijn naam.