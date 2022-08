Kunstenaar van ‘Fonske’ overleden

Fonske in Leuven, Papageno in Brugge, Tijl Uilenspiegel in Damme, Briek Schotte in Kanegem: stuk voor stuk beelden van de hand van Jef Claerhout. De West-Vlaamse kunstenaar is op 85-jarige leeftijd overleden.

Jef Claerhout werd in 1937 geboren in Tielt, maar verhuisde midden jaren tachtig naar Oedelem. Zijn atelier lag in een door hemzelf ontworpen en aangelegde tuin. Daar bestudeerde hij vogels, die ook een belangrijk onderwerp waren in zijn kunst.

Claerhout werd geboren in een familie waar metaalbewerking een traditie was. De techniek werd hem als kind met de paplepel ingegeven. Claerhout maakte voornamelijk beelden in messing. Hij zocht inspiratie in folklore, mythologie en sciencefiction. Hij staat vooral bekend voor gelaste, fabelachtige sculpturen. Vogels kwamen vaak voor in zijn werk.

Claerhout werkte hoofdzakelijk op bestelling: zijn werk is grotendeels te bezichtigen op openbare plekken bij ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, kerken of bedrijven. Het meeste werk van Claerhout is terug te vinden in het Brugse Ommeland. In die regio kun je via het knooppuntennetwerk langs de beelden van Jef Claerhout fietsen of wandelen.

‘Fonske’ in Leuven, thematisch aangekleed. Foto: BELGA

Zijn bekendste beeld, ‘Fonske’, is wel in Leuven te bewonderen, op het Rector De Somerplein. Het beeld draagt officieel de naam ‘Fons Sapientiae’ – Latijn voor Bron der Wijsheid. Het werd in 1975 ter gelegenheid van de 550ste verjaardag van de Katholieke Universiteit Leuven aan de stad geschonken. ‘Fonske’ stelt een student voor die in een boek leest en tegelijkertijd de wijsheid in vorm van water in zijn eigen hoofd giet. Net als Manneke Pis wordt het Leuvense beeld regelmatig thematisch aangekleed. Leuvense Fonskes zijn pralines met daarop het beeldje van Fonske.