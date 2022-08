350 euro boete voor bloot bovenlijf in Knokke-Heist

Knokke-Heist maakt zich op voor een ware volkstoeloop tijdens de hittegolf: op piekmomenten worden in de mondaine badplaats liefst 200.000 mensen verwacht. Daarom trekt burgemeester Piet De Groote (GBL) nog eens de teugels aan. Niet alleen zwerfvuil achterlaten, maar ook rondlopen in bloot bovenlijf, zal bestraft worden met een GAS-boete tot 350 euro, waarschuwt hij.

‘Tweedeverblijvers kennen de spelregels in Knokke-Heist, maar dagjesmensen niet altijd. Die zijn in vakantiestemming en goedgeluimd, maar vergeten vaak dat je je hier aan de regels moet houden’, aldus burgemeester De Groote in Het Nieuwsblad.

‘Ontblote bovenlijven, sluikstorten, overdreven snelheid met luidruchtige wagens, andere mensen lastigvallen of je wassen in de openbare fonteinen kan echt niet in Knokke-Heist’, zo klinkt het streng. Het zijn dingen waar ze in de badplaats elke zomer mee geconfronteerd worden. ‘Communicatie en sensibilisering blijven belangrijk. We gaan elke bezoeker goed informeren. Daarom loopt er ook weer een hoffelijkheidscampagne.’

Jobstudenten delen flyers uit aan de tram- en bushaltes en aan het treinstation, wegmarkeringen in het straatbeeld moeten mensen bewust maken van de lokale etiquette. Op het strand staan dan weer grote waarschuwingsborden. ‘Ontblote bovenlijven in het straatbeeld of hondenpoep en muziekboxen op het strand: dat hoort gewoon niet’, besluit De Groote.