Door de recordtemperaturen in het Zwitserse Alpengebied smelten de gletsjers. Dat leidt tot opvallende ontdekkingen. Zo vonden twee toeristen lichamen terug op een weg die jaren geleden werd afgesloten. Ook een vliegtuigwrak dat tientallen jaren geleden vermist was, werd teruggevonden. Sommige wandelroutes in het gebied zijn door de zomerhitte verboden.