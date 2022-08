China kondigt einde aan van militaire oefeningen bij Taiwan

China heeft zijn militaire oefeningen rond Taiwan na zes dagen voorlopig beëindigd. Dat heeft het leger via het sociale medium Weibo laten weten.

Het oostelijke commando van het Volksbevrijdingsleger maakte bekend dat het ‘diverse taken met succes heeft volbracht’. ‘Door middel van gezamenlijke militaire operaties van de strijdkrachten op zee en in het luchtruim rond het eiland Taiwan, is de gevechtscapaciteit van het leger doeltreffend getest’, zo klonk het.

‘Veranderingen in de Straat van Taiwan zullen nauwlettend in de gaten gehouden worden. Regelmatige patrouilles zijn gepland’, aldus het leger. Militaire training en andere voorbereidingen worden ook voortgezet.

Naar aanleiding van een bezoek aan Taiwan van de voorzitster van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, heeft China sinds vorige week grootschalige militaire oefeningen gehouden rond de eilandrepubliek, waarbij onder meer een mogelijke verovering van het eiland werd geoefend.

De Chinese leiders wijzen officiële contacten van andere landen met Taiwan af, omdat ze het eiland beschouwen als een deel van de Volksrepubliek. Taiwan beschouwt zichzelf als onafhankelijk.