Meer dan de verloren titel in het seizoen 2021-2022, markeert de wrange Champions League-uitschakeling in Glasgow het einde van een tijdperk voor Union. Een waarin de wonderjaren plaatsmaken voor een rauwe zoektocht naar een plaats in de voetbalelite.

In welke klasse bokst Union? Sinds de traditieclub in de zomer van 2021 naar de Jupiler Pro League is gestegen, speelden de Brusselaars met de wetten van het profvoetbal. Met nagenoeg onbekende spelers ...