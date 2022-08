De handige koolstof-fluorverbindingen (PFAS) die op grote schaal toegepast worden, maar op allerlei manieren giftig blijken, zijn zo wijdverspreid over de wereld dat ze een ‘planetaire’ grens overschrijden. Dit blijkt uit Zweeds onderzoek.

