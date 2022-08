Door oplaaiende bos- en natuurbranden in het West-Franse departement Gironde hebben 6.000 omwonenden hun huizen moeten ontvluchten. Brandweerlieden spreken over een ‘een hel’ in het getroffen gebied bij Bordeaux, dat vorige maand al werd geteisterd door een enorme brand. Ze deelden een indrukwekkende video op Twitter, met het bijschrift: ‘Veel moed aan alle “klimaatsoldaten”.’