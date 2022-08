Voor het eerst apenpokkenvirus vastgesteld bij vrouw in ons land

Er zijn in ons land nu al 546 gevallen van apenpokken vastgesteld, maar het aantal besmettingen lijkt af te toppen, zo heeft Sciensano gezegd op een persconferentie. Er is vanmorgen wel een eerste vrouwelijke patiënte bevestigd in België.

Vorige week ging het nog om 482 bevestigde besmettingen. Volgens gezondheidsinstituut Sciensano lijkt het aantal nieuwe besmettingen af te toppen, al zullen de komende weken moeten uitwijzen of er een stagnatie is ofwel een daling, zo zei dokter Boudewijn Catry van Sciensano op een persconferentie.

In Vlaanderen werden 304 gevallen gemeld (56 procent), in Brussel gaat het om 187 gevallen (34 procent) en in Wallonië om 55 gevallen (10 procent).

De besmette personen zijn allemaal mannen tussen 16 en 71 jaar oud, al is er vanmorgen ook een eerste vrouwelijke patiënte bevestigd. 28 patiënten werden in het ziekenhuis opgenomen, er is in België nog niemand overleden aan de ziekte.

Het virus blijft zich voornamelijk verspreiden via seksueel contact bij mannen, maar het is volgens Catry fout om te stellen dat het een ziekte is die enkel voor de homogemeenschap geldt. Iedereen kan het virus oplopen, het wordt overgedragen via huid-op-huidcontact.

Van 484 mensen zijn ook de symptomen bekend. Zo goed als alle patiënten (96 procent) vertoonden de typische huidletsels, ongeveer 66 procent had ook algemene symptomen zoals koorts, zich onwel voelen en 30 procent had opgezwollen lymfeklieren.