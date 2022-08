Op een militaire vliegbasis op de door Rusland geannexeerde Krim hebben zich dinsdag meerdere grote explosies voorgedaan. Het Russische leger zegt dat er munitie is ontploft en dat er geen schade is aan de ‘vlieguitrusting’. De beelden in bovenstaande video tonen wel een resem uitgebrande wagens en zwartgeblakerde grond.