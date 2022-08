Elon Musk heeft voor 7 miljard dollar aan Tesla-aandelen verkocht voor als hij Twitter dan toch zou moeten kopen. Het is de grootste aandelenverkoop die Musk ooit deed. Het is nu afwachten of de verkoop van Twitter aan de steenrijke ondernemer zal doorgaan.

Op 5 augustus verkocht Musk, de ceo van Tesla, in één klap 7,92 miljoen aandelen van de autobouwer. In een reeks tweets laat hij er geen twijfel over bestaan waarom hij dat deed: hij wilde vermijden dat hij in allerijl aandelen zou moeten verkopen als hij toch verplicht zou worden om Twitter aan te kopen voor 44 miljard, een verkoop waar hij afgelopen maand nog van afzag.

‘In het - hopelijk onwaarschijnlijke - geval dat Twitter de deal toch forceert en enkele investeerders niet met het geld voor de dag komen, is het belangrijk om een noodverkoop van Tesla-aandelen te vermijden’, schreef Musk.

Aan de vele mensen die hem vragen stelden op Twitter, antwoordde hij bevestigend dat hij de aandelen zou terugkopen als de deal met Twitter toch niet doorging. Nog maar vier maanden geleden had Musk gezegd dat hij geen Tesla-aandelen meer zou verkopen om Twitter te kunnen kopen. Sindsdien won de autobouwer sterk aan waarde op de beurs.

Musk gaf begin juli aan dat hij Twitter niet meer wilde kopen. Hij had op 25 april nog een deal gesloten met de raad van bestuur voor de verkoop, voor een bedrag van 44 miljard dollar, maar beweert dat de microblogsite loog over het aantal valse accounts en dat het eigenlijk minder waard is. Twitter klaagt hem nu aan omdat hij zich terugtrok. Een proces zal uitsluitsel moeten brengen. Het begint op 17 oktober.