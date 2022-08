KMI waarschuwt voor hitte: vandaag code geel, vanaf donderdag code oranje

Woensdag is het opnieuw zonnig en warm. De maxima schommelen rond 25 graden aan zee. In het binnenland noteren we maxima tussen 27 en 31 graden bij een meestal matige oosten- tot noordoostenwind. Aan de kust is de wind in de namiddag soms vrij krachtig uit noordnoordoost. In bijna heel het land geldt code geel. ‘Vermits er vanaf donderdag maxima van 32 graden of meer voorspeld worden in het binnenland wordt de waarschuwing opgeschaald naar code oranje’, aldus het KMI.

Woensdagavond en -nacht is het aanhoudend helder tot lichtbewolkt. De minima dalen naar waarden tussen 14 en 18 graden, of in sommige Ardense valleien wat lager. Er waait een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost.

Donderdag is het aanhoudend zonnig en zeer warm met maxima van 27 à 28 graden aan zee en in de Hoge Venen tot rond 31 graden in de meeste streken. Lokale uitschieters tot 32 à 33 graden zijn mogelijk. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Aan de kust ontstaat er in de namiddag een matige zeebries uit het noordnoordoosten.

‘De hittegolf kan mogelijk nog langer duren dan volgende zondag, ondanks het feit dat de maxima volgende week wellicht lager liggen dan 30 graden’, schrijft het KMI op haar website. ‘Het is aangewezen om de noodzakelijke maatregelen te treffen om de gevolgen van deze periode met grote hitte te beperken: regelmatig drinken, zich lichter kleden, de dag in koelere ruimten laten doorbrengen, de gezondheidstoestand regelmatig opvolgen, licht verteerbaar voedsel (en in kleinere porties) tot zich nemen, deuren en ramen gesloten houden om de warmte buiten te houden.’