Chauffeur Strépy nu ook verdacht van doodslag

Paolo F., de chauffeur die op 20 maart inreed op een carnavalstoet in Strépy, wordt behalve voor slagen en verwondingen, nu ook vervolgd voor doodslag.

De man was samen met een vriend op weg naar huis na een avondje stappen toen hij tegen een hoge snelheid inreed op een carnavalsgroep. Bij het drama in het Henegouwse dorp raakten in totaal 37 mensen gewond. Zes mensen overleefden het niet.

De chauffeur werd eerst verdacht van opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Maar die kwalificatie is nu herzien naar doodslag. De raadkamer stelt dat de 34-jarige man alvast bij de aanrijding van het zesde en laatste slachtoffer moedwillig handelde. Uit beelden zou blijken dat hij beseft moet hebben dat het slachtoffer het niet zou overleven.

Volgens getuigen reed de chauffeur veel te snel, en dat wordt bevestigd door camerabeelden. Paolo F. zou later ook bekend hebben dat zijn auto opgedreven was. Van het parket vernam Het Nieuwsblad dat de BMW honderdtachtig meter na de eerste impact tot stilstand kwam.

De familie van Fred ­D’Andréa, de man die overleed nadat hij een jongetje van twaalf had weggeduwd, reageert tevreden op de beslissing. ‘Dit betekent dat de doodrijder nu voor assisen zal moeten komen, waar de na­bestaanden en de overlevenden het woord zullen kunnen ­nemen. Dat is belangrijk voor ons’, aldus zijn broer.

Paolo F. heeft beroep aangetekend tegen zijn verdere aanhouding. Binnen twee weken komt zijn zaak opnieuw voor de Kamer voor Inbeschuldigingstelling.