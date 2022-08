In Brazilië zijn apen kop van Jut vanwege de apenpokken

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft gisteren een perscommuniqué verspreid waarin ze benadrukt dat de uitbraken van de apenpokken niet gelinkt kunnen worden aan apen. Dat deed ze nadat in Brazilië verschillende apen werden aangevallen.

‘Iedereen moet beseffen dat de overdracht van dit virus gebeurt van mens op mens’, zei WHO-woordvoerster Margaret Harris gisteren tijdens een ­pers­conferentie in Genève. In verschillende Braziliaanse steden, voegde ze eraan toe, worden apen ­geviseerd. In een natuurreservaat in Rio Preto, in de deelstaat São Paulo, bleken in een week tijd tien apen te zijn vergiftigd of met opzet verwond, meldde de nieuwssite G1. Dierenactivisten en hulp­verleners vermoeden dat de apen werden vergiftigd en aangevallen ­nadat in de regio drie gevallen van besmettingen met de apenpokken werden gemeld.

Vooral bij knaagdieren

Sinds mei zijn intussen wereldwijd meer dan 28.000 besmettingen bevestigd, en twaalf doden. Voordien gedijde het virus alleen in West- en Centraal-Afrikaanse landen, waar het al lang endemisch is. Tot nu zijn er in Brazilië volgens de WHO ongeveer 1.700 ­besmettingen en één sterfgeval geregistreerd.

Harris onderstreepte nog eens dat de ziekte in weerwil van haar naam niet in de eerste plaats door apen wordt verspreid en dat de dieren niets te maken hebben met de uitbraak. De ziekte kreeg de naam ‘apenpokken’ omdat het ­virus voor het eerst werd vast­gesteld bij apen die voor wetenschappelijk onderzoek in ­Denemarken waren beland, maar het is al in tal van diersoorten aangetroffen, vooral bij knaagdieren.

Het virus kan wel degelijk van dier op mens overgaan, maar de mondiale uitbraak die we nu meemaken, kwam er door lichamelijk contact tussen mensen, legde Harris uit. ‘Wat ons moet bezighouden, is waar het virus circuleert in de bevolking en wat mensen kunnen doen om te vermijden dat ze besmet raken of anderen besmetten. Apen aanvallen heeft werkelijk geen enkele zin.’

De beste manier om het virus in te tomen, besloot Harris, is snel symptomen herkennen bij jezelf en voorzorgen nemen zodat je niemand besmet.’ (afp)