Een gevaarlijke route in Bolivia, die bekend staat als de ‘dodenweg’, is voor wilde dieren een nieuw toevluchtsoord geworden. Sinds 2007 werd een alternatieve route gemaakt nadat honderden mensen om het leven waren gekomen door de steile en diepe wegen. De ‘dodenweg’ was een verbinding tussen La Paz en het Amazonegebied. Volgens de World Conservation Society heeft de route levens gered en de natuur doen opfleuren.