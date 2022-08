Donald Trump schildert zichzelf af als het doelwit van politieke vervolging na een huiszoeking op zijn landgoed Mar-A-Lago. Samen met zijn Republikeinse bondgenoten zweept hij zijn achterban op tegen het gerecht.

Meteen nadat de FBI maandag een huiszoeking had verricht op zijn landgoed Mar-A-Lago, ging de Amerikaanse ex-president Donald Trump in de tegenaanval. ‘Een dergelijke aanval kan alleen in kapotte derdewereldlanden ...