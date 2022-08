Serena Williams spreekt nu zelf over afscheid

‘Het afscheid van Serena’ titelt modeblad Vogue op zijn nieuwe cover. Het is geen onmiddellijk afscheid, maar het sterkt het vermoeden dat de 40-jarige Williams er na de US Open mee stopt.

‘Het aftellen is begonnen’, zegt Williams. Dat duidt erop dat ze echt in de laatste maanden van haar carrière zit. Maar, zegt Serena Williams ook: ‘Ik ben verschrikkelijk in afscheid nemen.’ Enkelen zien daarin de mogelijkheid dat ze toch nog door zou gaan.

‘Er is een tijd in het leven dat je de beslissing moet nemen om een andere weg in te slaan’, zegt Williams. Daarom wellicht dat de winnares van 23 Grand Slams op de cover van Vogue prijkt in een stijlvolle jurk en niet in tennisuitrusting. ‘Dat moment is altijd moeilijk als je heel fel van iets houdt. Ik wil me concentreren op het moederschap en op een leven als een andere, maar even opwindende Serena.’

Een concrete datum noemt Williams niet, maar insiders menen er een bevestiging in te zien dat Williams stopt na de US Open van eind deze maand, waar ze in 1999 haar eerste Grand Slam-zege pakte. Officieel is het nooit geweest, maar het vermoeden dat daar het slotpunt zou worden gezet, bestond al langer.

Momenteel is Serena Williams aan de slag in Toronto waar ze gisteren haar eerste wedstrijd won na ruim een jaar blessurelast. Eerder dit seizoen verloor ze in de eerste ronde op Wimbledon. Dat toernooi kwam duidelijk te vroeg in haar conditie-opbouw.