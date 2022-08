Waarom een oude zieke als de apenpokken ons nu zo hard treft

Een nieuwe ziekte kun je de apenpokken niet noemen. Er bestaan zelfs al lang vaccins tegen. En toch lijken we de situatie niet onder controle te hebben. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt het zelfs een “public health emergency of international concern”. Hoe is het zo uit de hand kunnen lopen en krijgen we de geest weer in de fles?





We praten erover met Dries De Smet van onze wetenschapsredactie. Hij noemt de verspreiding van de apenpokken een collectief falen.

VOLG DS VANDAAG OP:

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS



Journalist Dries De Smet| Presentatie Marjan Justaert| Redactie en eindredactie Bart Dobbelaere en Kaja Verbeke | Audioproductie en Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.