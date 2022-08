16-jarige wielrenner overleden na aanrijding op stage

Lars Janssens, een 16-jarige wielrenner uit Merksplas, is maandagavond overleden na een aanrijding op wielerstage in Malmédy. De jongeman werd vorige week tijdens een ritje met zijn ploeg Team Kempen gegrepen door een wagen en lag sindsdien in coma.

Een groep Vlaamse wielertoeristen zat vorige week dinsdag op de fiets in Malmédy. Toen enkelen onder hen beslisten om rechtsomkeer te maken, kwam er net een auto uit de tegenovergestelde richting. Die reed frontaal in op een van de fietsers.

De 16-jarige Lars Janssens uit Merksplas werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij afgelopen maandag overleed. De autobestuurder, geboren in 1983, was onder invloed van cannabis. Zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken.

‘Tart alle verbeelding’

‘Veel te vroeg, veel te jong’, reageert Team Kempen Jeugd bedroefd op Facebook. ‘Wat er vorige week op stage gebeurd is, tart alle verbeelding. Lars Janssens werd toen het slachtoffer van een verkeersongeval, waarbij hij in een diepe coma geraakt is. Lars heeft enorm gevochten tijdens de afgelopen dagen, maar is jammer genoeg gisterenavond (maandagavond, red.) bezweken aan zijn verwondingen.’

‘We beseffen nu, meer dan ooit, hoe broos en kwetsbaar het leven is. Maar we staan er niet alleen voor. Via deze weg willen we ook onze steun betuigen aan de familie en vrienden van Lars tijdens deze moeilijke periode.’