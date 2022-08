Lewis Hamilton rijdt niet graag op gewone straten

Zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 Lewis Hamilton (37) heeft in een interview met het magazine Vanity Fair laten weten dat hij niet graag op gewone straten rijdt. Veel te stresserend, vindt de Brit.

De citaten van Lewis Hamilton zijn op zijn minst opzienbarend. Wie Formule 1 rijdt, is wel een en ander gewend, en toch: de Brit houdt niet van het gewone verkeer. ‘Ik probeer geen dingen te doen die niets toevoegen aan mijn leven’, zei Hamilton in het interview.

Hamilton deed zijn uitspraken terwijl hij rondreed in de straten van het Zuid-Franse Nice, met de verslaggever van Vanity Fair naast zich. ‘Dit is waanzin’, zei hij. ‘Er kan zoveel gebeuren waar je geen controle over hebt.’

Bijna gestopt

Vanzelfsprekend ging het gesprek in eerste instantie over de Formule 1 en liet Hamilton zich slechts in de rand uit over het straatverkeer in Nice. De F1-piloot gaf toe dat hij na de voor hem frustrerende afloop van het vorige WK (waar hij in de slotrace de titel aan de Nederlander Max Verstappen moest laten) had overwogen om afscheid te nemen van de Formule 1.

Tijdens die slotrace op het circuit van Abu Dhabi werd helemaal op het einde de safetycar ingeschakeld na een crash. Verstappen kon van het moment profiteren om nieuwe banden te halen en passeerde Hamilton die op ‘versleten’ banden stond.

‘Ik zat daar in mijn wagen en kon niet geloven wat er gebeurd was’, kijkt Hamilton terug op de gebeurtenissen. ‘Ik moest mijn gordel losmaken, uit de wagen stappen, maar ik had gewoon de energie niet. Het was een van de allerzwaarste momenten die ik in een hele lange tijd had meegemaakt. Ik heb mezelf toen de vraag gesteld: heeft het wel zin dat ik hiermee doorga?’

Achtste wereldtitel

Hamilton besliste om door te zetten, maar moet dit seizoen vaststellen dat hij in de achterhoede zit in de strijd om de wereldtitel. Max Verstappen lijkt redelijk onbedreigd op weg naar de verlenging van zijn wereldtitel.

‘Ik houd nog van mijn sport’, zei Hamilton. ‘De uitdaging van een achtste wereldtitel is er nog steeds. Dus voorlopig heb ik niet het gevoel dat ik er snel de brui aan zal geven. Ik wil de wagen verbeteren, mee helpen kijken hoe we Mercedes weer aan overwinningen kunnen helpen en hoe we de diversiteit binnen de Formule 1 op peil kunnen houden.’

Ik weet het, mensen die samen met mij aan hun carrière begonnen zoals Sebastian Vettel of Fernando Alonso hebben hun afscheid aangekondigd of zullen niet al te lang meer racen. En wie is na hen degene met de meeste dienstjaren? Juist.’