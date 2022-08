Provocateur Lars von Trier heeft parkinson

De Deense regisseur Lars von Trier (66) heeft de ziekte van Parkinson. Dat heeft zijn filmproductiebedrijf Zentropa laten weten in een persbericht.

Eind deze maand gaat zijn televisieserie The Kingdom Exodus op het filmfestival in Venetië in wereldpremière. Omdat de regisseur ‘speculaties over zijn gezondheid’ in de aanloop naar de première wou voorkomen, kwam er maandag een korte mededeling: begin deze zomer werd bij Von Trier parkinson vastgesteld. Bij de ziekte van Parkinson sterven de zenuwcellen af die dopamine produceren. Daardoor kunnen patiënten last hebben van problemen met hun spraak, geheugen of evenwicht.

‘Lars’ humeur is goed en hij wordt behandeld voor zijn symptomen. Het werk om The Kingdom Exodus te voltooien gaat door zoals gepland’, zei Louise Vesth, een van de producers met wie Von Trier samenwerkt, in de mededeling.

The Kingdom Exodus is het derde en laatste seizoen van The Kingdom (of Riget in het Deens), de tv-serie van Von Trier die zich afspeelt op de neurologische afdeling van een ziekenhuis waar bovennatuurlijke dingen gebeuren. Het eerste seizoen kwam uit in 1994, daarna volgde nog een seizoen in 1997.

Nazi

Von Trier is een van de meest polariserende filmmakers van zijn generatie. Hij is onder meer de regisseur van Dancer in the dark, Dogville, Breaking the waves, Antichrist en Melancholia. Samen met Festen-regisseur Thomas Vinterberg richtte hij in 1995 het filmmakerscollectief Dogma 95 op, dat zich aan strikte regels hield tijdens het filmen, zoals geen geluidseffecten of extra belichting gebruiken.

Hij staat bekend als een onverbeterlijke provocateur – en niet alleen door zijn ophefmakende films. Nadat hij in 2011 op de persconferentie over zijn film Melancholia had gezegd dat hij een nazi was, werd hij jarenlang geweerd van het filmfestival van Cannes.

In 2018 mocht hij terugkeren naar Cannes om The house that Jack built voor te stellen, een film over een seriemoordenaar, gespeeld door Matt Dillon, die vrouwen en kinderen afslacht en dweept met de nazi’s. Door het expliciete geweld verliet een honderdtal toeschouwers geschokt de zaal tijdens de première.

Journalisten merkten toen al op dat Von Trier trilde en moeilijk kon bewegen. Volgens zijn perswoordvoerder was dat het gevolg van zijn medicatie die hij toen nam tegen zijn chronische angsten en depressie. ‘Ik ben herstellende van een ­depressie’, zei Von Trier zelf na de première in een interview met deze krant. ‘De opnames voor The house that Jack built waren uitzonderlijk zwaar. Ik ging kapot aan angsten. Maar werken is heilzaam voor mij. Films maken is het enige waarbij ik kan ontspannen.’

In 2017 beschuldigde zangeres Björk, die met Von Trier samenwerkte tijdens Dancer in the dark, de Deen van seksuele intimidatie – al noemde ze hem nooit bij naam. Von Trier heeft de beschuldiging altijd ontkend.