E40 deels afgesloten richting kust na kettingbotsing: ‘Het verkeer is stilgevallen’

De autosnelweg E40 is dinsdag kort na 11 uur afgesloten in de richting van de kust na een ongeval. Daarbij zouden een tiental voertuigen betrokken zijn.

‘Op de E40 in Nevele is een kettingbotsing gebeurd met een tiental voertuigen’, meldt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum. De linker- en de middenrijstrook zijn daardoor versperd. ‘Er is nu maar één rijstrook open richting Oostende. Grote hinder. Het verkeer is daar stilgevallen.’

Het verkeer richting kust wordt aangeraden om te rijden via de E34/A11 Brugge of via de R4 Zelzate + E34. Meer informatie over het ongeval is nog niet beschikbaar.