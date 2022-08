Japanse modeontwerper Issey Miyake overleden

De Japanse modeontwerper Issey Miyake is overleden. De man, die bekendheid verwierf met zijn geplisseerde kledingstukken en parfum ‘L’eau d’Issey’, werd 84 jaar oud.

Miyake was meer dan een halve eeuw actief als modeontwerper. In juni stelde hij in Parijs nog een nieuwe lentecollectie voor 2023 voor. Hij overleed vorige week aan leverkanker, zijn begrafenis heeft al plaatsgevonden.

Issey Miyake werd in 1938 geboren in de Japanse stad Hiroshima. Op zevenjarige leeftijd was hij getuige van de Amerikaanse aanval met een atoombom op zijn stad, waarbij 140.000 doden vielen. Hij overleefde, maar zijn moeder overleed drie jaar later aan de gevolgen van de straling.

Miyake genoot in Tokio een opleiding als grafisch ontwerper en dat was ook te zien in zijn werk: veel geometrische prints, later gecombineerd met nieuwe technieken zoals plissé. Na zijn opleiding in Tokio trok hij naar Parijs en naar de Verenigde Staten. Daar leerde hij voormalig Apple-topman Steve Jobs kennen, voor wie hij de kenmerkende coltrui ontwierp.

Hij ontwierp ook het flesje van zijn beroemde parfum ‘L’eau d’Issey’. Daarbij liet hij zich naar eigen zeggen inspireren door de weerspiegeling van de maan op de Eiffeltoren tijdens een bezoek aan Parijs.