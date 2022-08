Polsstokspringer Ben Broeders: ‘Ik moet hopen op een dag zonder migraine’

Polsstokspringer Ben Broeders (27) is bezig aan zijn beste seizoen ooit, maar tijdens de finale van het WK atletiek liep het voor geen meter. Een migraine-aanval, vertelt hij nu. En het was lang niet de eerste keer. ‘Ik wou het niet aan de grote klok hangen, maar op sommige dagen raakte ik mijn bed niet uit.’

