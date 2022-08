Geen EK-wegrit voor Lotte Kopecky

Een medaillekans minder voor de Belgen op het EK wielrennen in München: Lotte Kopecky zegt door rugpijn af voor de wegrit. Ze komt wel drie keer in actie op het EK baanwielrennen.

Met Lotte Kopecky hoopte de Belgische wielerselectie met brio het EK in München af te sluiten. Maar op zondag 21 augustus zal Kopecky geen medaille pakken in de wegrit bij de vrouwen. ‘Lotte heeft wat fysieke ongemakken en heeft zelf afgemeld’, zegt bondscoach Ludwig Willems. ‘Ze sukkelt met een pijnlijke rug en heeft last gehad van een ontsteking van de voet. In korte wedstrijden is dat geen probleem, vandaar dat ze wel deelneemt aan het EK op de piste.’

Kopecky komt in München drie dagen op rij in actie. Zaterdag start ze in de afvalling, zondag in de puntenkoers (waarin ze vorig jaar wereldkampioene werd) en maandag in het omnium. Vooral in dat laatste nummer is het uitkijken naar haar resultaat, want in het omnium wil ze in 2024 een olympische medaille pakken op de Spelen in Parijs.

De ploegkoers rijdt ze niet. ‘Ze wil daarna rust nemen en toewerken naar het WK in Australië (de wegrit is op 24 september, red.). Door de EK-wegrit te schrappen heeft ze ook iets meer tijd. Ze heeft met de combinatie Giro-Tour een drukke periode achter de rug en nu komt nog de piste erbij.’

Geen twijfel

Kopecky had meer verwacht van de Tour, waarin ze twee keer derde werd maar niet de beoogde ritzege kon pakken. ‘Ze was net die paar procentjes minder, dat maakt het verschil’, zegt Willems. ‘Veel rensters zouden blij zijn met haar resultaten in de Tour, maar Lotte heeft zelf de lat heel hoog gelegd door haar zeges dit voorjaar in Strade Bianche en Ronde van Vlaanderen. Iedereen maakt wel eens een iets mindere periode mee. Daarom wil ze met een fris hoofd aan de start van het WK staan. Al denk ik niet dat ze is beginnen twijfelen aan zichzelf, daar heb ik het met haar niet over gehad.’

Met of zonder Kopecky: het maakt een wereld van verschil voor de EK-wegrit. ‘Lotte had zeker een medaille kunnen pakken, zelfs goud was mogelijk’, zegt de bondscoach. ‘Nu moeten we voor een andere strategie kiezen. De aanloop is zwaar, het is afwachten wie van de Belgen dit zal overleven. Eens op het plaatselijke circuit is het altijd vlak.’

Voor Kopecky moest ook Alana Castrique (sleutelbeenbreuk) afhaken. Justine Ghekiere en Marthe Truyen zijn de vervangsters. De andere geselecteerden zijn Valerie Demey, Kim de Baat, Jesse Vandenbulcke, Sanne Cant, Lone Meertens en Julie Van De Velde.