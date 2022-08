Witte dolfijn wordt overgebracht van Seine naar zoutwatertank: ‘Dit is een belangrijke dag’

De witte dolfijn of beloega die al een paar dagen in de wateren van de Franse Seine rondzwemt, wordt vandaag overgebracht naar een zoutwatertank. Daar zal het dier verzorgd worden alvorens het wordt losgelaten in arctische wateren, waar witte dolfijnen normaal leven.

‘Vandaag is een belangrijke dag voor de beloega en iedereen die betrokken is bij de redding’, zei Sea Shepherd Frankrijk in een bericht op Twitter. De witte dolfijn, die vorige week in de Seine verdwaalde en bijna halverwege richting Parijs zwom, was opgesloten in een scheepssluis waar het vitaminen en antibiotica heeft gekregen, maar niet heeft opgegeten. Het is vooralsnog onduidelijk waarom de walvis zo ver van zijn natuurlijke habitat, de Arctische Oceaan en aangrenzende zeeën, was afgedwaald. Er werd gevreesd voor de overlevingskansen van het dier in het warmere, niet-zoute water van de Seine.

In de zoutwatertank zal de walvis ‘in de gaten worden gehouden en hulp krijgen, zodat het dier kan herstellen. Daarna zal de witte dolfijn worden vrijgelaten in zee, waar het een veel grotere kans heeft om te overleven.’

Eind mei dit jaar zwom een ernstig zieke orka tientallen kilometers de Seine op en overleed het niet veel later na meerdere pogingen om het dier terug naar zee te leiden mislukten.