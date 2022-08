E313 naar Antwerpen volledig versperd in Ranst na een ongeval met vrachtwagens

Op de E313 van Hasselt naar Antwerpen is dinsdagochtend rond 9 uur ter hoogte van Ranst een aanrijding gebeurd tussen drie vrachtwagens, met heel wat ravage tot gevolg. De snelweg is er volledig dicht net voor het knooppunt met de E34 en het Vlaams Verkeerscentrum verwacht een afhandeling van lange duur. Er staat al een file van zes kilometer lang.

Het ongeval was een kop-staartaanrijding, allicht veroorzaakt door een bestuurder die niet opmerkte dat er sprake was van vertraagd verkeer. De baan ligt bezaaid met brokstukken en brandstof, wat betekent dat er een hele tijd zal moeten worden getakeld en opgeruimd.

Alle verkeer moet de snelweg verlaten via uitrit 19 Massenhoven. Je kan daar een calamiteitenroute volgen tot het knooppunt Ranst, waar je weer de E313 op kan. Het is er echter erg druk. Over langere afstand van Hasselt naar Antwerpen of Gent raadt het Verkeerscentrum aan best om te rijden via Brussel. Vanuit de Kempen verlaat je best de E313 in Geel om via de N19g naar de E34 te rijden.

Het Verkeerscentrum roept bestuurders die zich toch in de omgeving van het ongeval moeten wagen ook op om zich voor te bereiden op het warme weer.