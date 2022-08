Wat zijn uw ervaringen met de wachtlijsten in de zorgsector?

De huidige wachtlijsten in de zorgsector lijken misschien een tijdelijke uitloper van de pandemie, maar de vrees bestaat dat het blijvers zijn. Het zou weleens meer kunnen zijn dan alleen een kwestie van het personeelstekort op te vangen en de uitgestelde zorg in te halen. Misschien is de toegankelijke zorg waar we als patiënt lang mee gezegend geweest zijn toch niet zo vanzelfsprekend. Wat zijn uw ervaringen? Werd u ook al geconfronteerd met wachttijden? Reacties welkom via klara.bauters@standaard.be, graag met vermelding van uw naam en telefoonnummer, zodat we u eventueel kunnen bereiken.