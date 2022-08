Taiwan start met militaire oefeningen om reactie bij Chinese aanval te simuleren

Het Taiwanese leger is dinsdag gestart met militaire oefeningen om de verdediging van de eilandstaat te simuleren in het geval van een Chinese invasie. De oefeningen gebeuren op een moment dat Peking in de buurt grote militaire manoeuvres houdt.

Legerwoordvoerder Lou Woei-jye bevestigde dat de oefeningen in de zuidelijke provincie Pingtung kort na om 2.40 uur Belgische tijd is begonnen. De simulatie duurde twee uur, voegde hij er nog aan toe. De Taiwanese autoriteiten hadden de manoeuvres van dinsdag en donderdag al aangekondigd. De woordvoerder zei dat de oefeningen geen antwoord zijn op de aan de gang zijnde Chinese oefeningen.

Dinsdagochtend waren volgens het persagentschap Reuters zo’n twintig Chinese en Taiwanese marineboten dicht bij de middellijn van de Straat van Taiwan. Een anonieme bron vertelde aan het persagentschap dat sommige Chinese boten kort probeerden om de onofficiële bufferzone toch over te steken.

De Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken Joseph Wu noemde de Chinese militaire oefeningen een excuus om een invasie van Taiwan voor te bereiden. Tijdens een persconferentie in Taipei stelde hij dat ze niet onder de indruk zijn van China’s militaire spierballengerol. Hij drong aan op internationale steun om ‘vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan’ te waarborgen. ‘China houdt zich bezig met grootschalige militaire oefeningen, raketlanceringen, cyberaanvallen, een desinformatiecampagne en economische dwang in een poging het moreel van de Taiwanese bevolking te verzwakken.’