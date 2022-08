FBI valt binnen in Donald Trumps landgoed in Florida

FBI-agenten zijn maandagavond in het landgoed in Mar-a-Lago van voormalig Amerikaans president Donald Trump binnengevallen. De inval kadert volgens Trumps zoon in een onderzoek van de FBI naar presidentiële documenten die Trump zou hebben meegenomen naar zijn thuis.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie weigerde voorlopig commentaar te geven op de huiszoeking, die Trump een onaangekondigde inval noemde. ‘Onze natie beleeft sombere dagen’, zei hij op het mede door hem opgerichte sociale netwerk Truth Social. ‘Mijn prachtige huis, Mar-A-Lago in Palm Beach, Florida, wordt momenteel belegerd, overvallen en bezet door een grote groep FBI-agenten.’ Het hoofdkantoor van de FBI in Washington en het veldkantoor in Miami weigerden commentaar te geven. Trump was op het moment van de inval zelf niet aanwezig, omdat hij maandag in New York was.

Volgens Amerikaanse media kadert de inval in een onderzoek naar de manier waarop Trump omging met officiële documenten toen hij nog president was. Zo citeert de krant The New York Times twee anonieme bronnen die zeggen dat de inval te maken heeft met materiaal dat Trump met hem mee zou hebben genomen naar Mar-a-Lago nadat hij uit het Witte Huis vertrok. Het zou gaan om vijftien dozen met onder meer vertrouwelijke documenten. Trump vertraagde maandenlang het teruggeven van de dozen aan het Nationaal Archief en deed dat pas toen er met actie werd gedreigd. Volgens The New York Times stond Trump er tijdens zijn presidentschap om bekend officiële documenten die eigenlijk naar het overheidsarchief moesten te verscheuren.

Een van Trumps zonen, Eric Trump, bevestigde bij de conservatieve nieuwszender Fox News dat de inval te maken had met dozen vol documenten die zijn vader vanuit het Witte Huis had meegenomen naar Florida.

Een commissie in het Huis van Afgevaardigden probeert duidelijkheid te krijgen over de rol van de oud-president bij de bestorming van het Capitool, begin vorig jaar. Het rapport wordt verwacht voor de tussentijdse verkiezingen van dit najaar.