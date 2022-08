Opnieuw volop zon en warm

We krijgen dinsdag opnieuw volop zon met maxima van 23 graden aan zee, 24 tot 27 graden in de Ardennen, 28 graden in het centrum en 30 graden in het uiterste zuiden. De wind waait meestal matig in het binnenland en in de namiddag vrij krachtig aan zee uit noordoostelijke richtingen, meldt het KMI.

Dinsdagavond en -nacht is het droog en helder met soms wat hoge wolkensluiers. Het koelt traag af naar minima van 12 graden of nog lager in de Hoge Ardennen tot rond 17 graden in Vlaanderen. De wind wordt zwak tot matig uit oost tot noordoost.

Woensdag wordt het zonnig en warm met maxima van 26 tot 31 graden in het binnenland. De wind waait zwak tot matig uit het oosten tot noordoosten. Aan zee wordt het niet warmer dan 24 graden en zorgt een matige zeebries voor wat verkoeling in de namiddag.

Het KMI geeft ook nog mee dat ons weer dinsdag en de komende dagen bepaald wordt door een hogedrukgebied dat zich uitstrekt van de Azoren tot Siberië. Met een noordoostelijke tot oostelijke stroming wordt er droge en alsmaar warmere continentale lucht naar ons land aangevoerd.