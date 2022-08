Tiesj Benoot aangereden in Italië, seizoen abrupt ten einde

Na een aanrijding op training in Livigno komt er abrupt een einde aan het seizoen van Tiesj Benoot (28). De precieze omstandigheden van het ongeluk zijn niet helemaal bekend, maar het betrof een ernstige klap. Zijn seizoen zit er naar alle waarschijnlijkheid op. Dat betekent ook dat hij het WK in Australië moet missen.

Normaal gezien zou Benoot op 21 augustus aan de start gestaan hebben van de Bemer Cyclassics in Hamburg en ook de Ronde van Duitsland en de Canadese wedstrijden in Québec en Montréal stonden op zijn programma. Zo goed als de hele aanloop die ook zijn Jumbo-Visma-collega Wout van Aert neemt naar het WK in het Australische Wollongong. Maar Benoot, die ook in de Tour al ongelukkig ten val kwam, kreeg maandag opnieuw met een serieuze portie pech te maken.

Geen ingreep nodig

De Oost-Vlaamse renner was in het Italiaanse Livigno op trainingskamp om de najaarswedstrijden voor te bereiden. Hij werd aangereden door een auto. Het ging om een stevige klap. Benoot ontsnapte aan ergere gevolgen. Hij zou last hebben van de nek, maar zijn situatie is onder controle en hij liep geen blijvende letsels op. Hij wordt in principe eerstdaags naar België overgebracht. Een heelkundige ingreep is evenmin nodig. Op het eerste gezicht moeten enkele weken kinesitherapie volstaan.

Benoot zou in het beste geval in het tweede deel van september weer moeten kunnen fietsen, maar dat lijkt te kort dag om nog in vorm te raken voor een van de resterende wedstrijden van 2022. De voorbereiding op volgend jaar moet Benoot normaal gezien volgens schema kunnen opstarten.