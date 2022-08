Olivia Newton-John (73), bekend van Grease, overleden

De Brits-Australische zangeres en actrice Olivia Newton-John is overleden. De ster uit onder meer Grease werd 73 jaar.

In 1974 eindigde Olivia Newton-John met ‘Long live love’ nog vierde op het Eurovisiesongfestival. De Brits-Australische zangeres stond toen in de schaduw van ­Abba’s ‘Waterloo’.

Maar lang moest Newton-John niet meer wachten op een echte doorbraak. Een jaar later had ze met ‘I honestly love you’ al haar eerste Amerikaanse nummer 1-hit te pakken. En in 1978 werd ze een icoon door haar rol in Grease.

Newton-John speelde in de film Sandy, de brave studente die viel voor bad boy Danny, gespeeld door John Travolta. Zij zongen samen ‘You’re the one that I want’, wat de derde van Newton-Johns vijf nummer 1-hits werd.

In haar acteercarrière zou Grease Newton-Johns hoogtepunt blijven: de fantasymusical Xanadu, die erop volgde, werd een flop. Maar muzikaal maakte ze eenzelfde transformatie door als haar personage in Grease. Het ­album Physical liet een dansbaarder en sexyer geluid horen, en met ‘(Let’s get) Physical’ scoorde ze de grootste hit van haar carrière. Ook de aerobicsvideoclip die daarbij hoorde werd een referentiepunt: Dua Lipa parodieerde die onlangs nog voor haar eigen single ‘Physical’.

Borstkanker

In de jaren 90 deemsterde Newton-Johns ster weg, maar ze bleef muziek maken. Muzikaal schoof ze meer op richting new age – haar laatste album was Liv on uit 2016.

Ondertussen voerde de zangeres een strijd tegen borstkanker. De ziekte werd bij haar voor het eerst vastgesteld in 1992. Ze werd tot twee keer toe genezen verklaard, maar vijf jaar geleden keerde de ziekte toch terug. Ze kreeg uitzaaiingen in haar onderrug.

Ondanks haar ziekte bleef ze zingen. ‘Muziek heeft me altijd geholpen in mijn genezing’, zei ze in een interview in 2007. ‘Het is mijn hoop dat mijn muziek ook anderen kan ­inspireren om te genezen.’

‘Olivia is al dertig jaar een symbool van hoop’, schreef haar man John Easterling, die haar over­lijden meldde op sociale media. ‘De manier waarop ze haar reis met borstkanker deelde, was ­inspirerend. En die geest leeft voort in het Olivia Newton-John Foundation Fund, dat verder ­onderzoek voert naar kanker.’