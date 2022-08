Politici scharen zich achter influencers

Influencers krijgen hulp van politici in hun verzet tegen het bekendmaken van hun adres. Die vinden de ­regels achterhaald.

Twee regeringsleden snellen de Belgische influencers te hulp. Zowel Vlaams minister van Media en Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) als staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) vindt dat die geen adresgegevens moeten ­bekendmaken op hun sociale­mediakanalen.

• Boete tot 80.000 euro voor influencers als ze adres niet delen

Populaire influencers als ­Nathan Vandergunst (Acid) en Robert van Impe (Average Rob) klaagden afgelopen weekend aan dat de FOD Economie hen verplicht hun adres wereldkundig te maken. Volgens de administratie is dat een verplichting voor alle ondernemingen. Influencers, die geld verdienen met hun internetvideo’s, baten een onderneming uit en moeten dus ook aan die ­verplichting voldoen, klonk het. Ze riskeren anders een boete van 80.000 euro.

De influencers zien dat niet zitten, omdat zij van thuis uit werken en zo hun woonplaats te grabbel moeten gooien. Dat zou hun privacy schaden.

Ouderwetse regels

Minister Dalle begrijpt dat dit een inbreuk kan zijn op hun ­privéleven, waardoor ze mogelijk ongenode gasten – zowel fans als mensen met slechte bedoelingen – aan de deur zouden krijgen. In een brief aan federaal staats­secretaris De Bleeker vraagt hij de regels te herzien ‘op een manier die terdege rekening houdt met respect voor het privéleven van influencers en contentcreators’, meldt het persbureau Belga. ­Dalle verzoekt haar ‘om niet vereist te stellen dat ­fysieke adressen ­worden gedeeld via hun sociale mediakanalen’.

De staatssecretaris ‘deelt de bezorgdheden van Acid en collega’s’, klinkt het kort daarna in een mededeling van het kabinet-De Bleeker. Ze wijst erop dat de regels een omzetting zijn van een Europese richtlijn. Sinds 2000 moeten ‘particulieren die online diensten verlenen’ hun adres ­bekendmaken aan hun ‘klanten’. Zo zijn ze aanspreekbaar mocht een commerciële transactie fout lopen.

Maar die regels zijn ouderwets, vindt De Bleeker. ‘Sinds 2000 is er heel wat veranderd in het digitale landschap, en de ­regelgeving moet zich daaraan aanpassen.’ Het kan niet de bedoeling zijn dat eender wie influencers gaat benaderen, stelt ze. ‘We moeten daarom op zoek naar een oplossing die een compromis is tussen dat privacyaspect en de verplichte traceerbaarheid voor consumenten.’

Hoe dat eruit zal zien, is nog niet duidelijk. De Bleeker zegt al enkele weken in gesprek te zijn met influencers om tot nieuwe ­afspraken te komen. Op korte ­termijn zou dat moeten leiden tot een oplossing die ‘efficiënt, duidelijk en werkbaar is’.