Dries Mertens tekent voor 1 jaar bij Galatasaray

De Turkse topclub Galatasaray heeft Dries Mertens tot een overstap naar Istanboel weten te verleiden. De Rode Duivel stond maandagavond supporters te woord via sociale media.

Mertens verbindt zich voor één seizoen aan Gala, met optie op nog een bijkomend jaar, en zal 4 miljoen euro netto opstrijken (2,9 miljoen euro salaris, plus 1,1 miljoen euro tekengeld). De transfer hing al van zaterdag in de lucht en is nu dus een feit.

De 35-jarige Mertens nam onlangs na negen seizoenen afscheid als speler van Napoli: na langdurig aanslepende onderhandelingen werd geen akkoord gevonden omtrent een verlengd verblijf bij de Italiaanse topclub. Hij groeide in Zuid-Italië uit tot een waar clubicoon en mag zich ook de Napolitaans clubtopschutter aller tijden noemen. Bovendien ziet de Leuvenaar er weldra het statuut van ereburger tegemoet.

Ook Lucas Torreira maakt een transfer naar de 22-voudige Turkse landskampioen. Hij tekende voor vier jaar en levert zijn vorige werkgever Arsenal 6 à 7 miljoen inclusief bonussen op. In de nacht van zaterdag op zondag zetten beide heren al voet aan wal op Turkse bodem en werden ze laaiend enthousiast onthaald door een zee aan fans.