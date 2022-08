Aldi worstelt in aantal winkels met drinkwatervoorraad, andere ketens zien geen tekorten

In sommige winkels van de supermarkt Aldi staat er geen water meer in de rekken. Dat komt door een (tijdelijke) piek in de verkoop van drinkwater. Ook in andere winkelketens gaat de drinkwaterverkoop in crescendo door de aanhoudende hitte.

De voorbije dagen verkocht Aldi 40 procent meer drinkbaar water dan normaal. Het tempo waarop water werd gekocht in sommige winkels was zodanig hoog dat de leverancier niet meer kon volgen, bevestigt een woordvoerder berichtgeving door VTM Nieuws aan het persagentschap Belga. Dat er in sommige winkels geen water beschikbaar is, is volgens de keten slechts een tijdelijk probleem. ‘Door de hoge vraag is er meer tijd nodig voor het product om bij ons te raken. Het is een tijdelijk fenomeen in sommige winkels, en geldt ook niet voor alle watersoorten.’

‘Op dit moment is er bij ons nog geen probleem’, zegt Colruyt-persverantwoordelijke Paulien Kurris aan De Standaard. Ook bij Colruyt gaat de verkoop van water in stijgende lijn, maar nog niet zodanig dat er tekorten zijn in de winkels. ‘We merken een toenemende vraag naar drinkwater dezer dagen door het warme weer. Daardoor heeft ons transport even moeten bijbenen, want uit het niets kwam er plots een grote vraag naar water.’

Ook bij Delhaize zijn er momenteel geen structurele watervoorraadproblemen. ‘We weten dat er tijdens de zomer meer vraag zal zijn naar water’, zegt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver telefonisch aan De Standaard. ‘Lokaal kan wel eens een winkel met wat minder voorraad zitten, maar dat wordt de volgende dag normaal gezien weer snel aangevuld. Over het algemeen hebben we de winkels goed kunnen bevoorraden, van zowel ons eigen huismerkwater als dat van internationale merken.’

Hetzelfde valt te horen bij Albert Heijn. ‘Er is veel verbruik van water. De voorbije weken is er tot 30 procent meer verkocht. Maar er zijn geen toeleveringsproblemen. Individuele supermarkten kunnen door de grote vraag wel eens een bepaald product niet in het rek hebben’, klinkt het.

Hoewel de verkoop van water is gestegen maar er nog geen tekorten zijn, zien de winkels ook geen verhoogde verkoop van waterfilters. ‘Volgens onze aankoper is er op dit moment in onze winkels geen tekort, waardoor mensen niet op zoek moeten gaan naar alternatieven, zoals een waterfilter voor hun kraantjeswater’, zegt Kurris. ‘Er is vooralsnog geen reden tot paniek.’